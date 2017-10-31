Kuzey Kore'de şoke eden olay! Yüzlerce ölü var

Yonhap ajansının haberine göre, Japon Asahi televizyonu, Kuzey Kore'deki nükleer deneme alanı Punggye-ri'de inşaatı henüz bitmemiş bir tünelin çöktüğünü duyurdu.

Olayda, yaklaşık 100 kişinin göçük altında kaldığı, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir göçüğün meydana gelmesi sonucu 100'e yakın kişinin daha yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

TÜNELİN NE ZAMAN ÇÖKTÜĞÜ BİLİNMİYOR

Kuzey Kore yönetimi, 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Uydu fotoğrafları, nükleer denemenin yapıldığı Punggye-ri tesisi ve yakınlarında toprak kayması meydana geldiğini ortaya koymuştu.

AA