Kuzey Kore'de halk sokaklara döküldü! Yumruklarını kaldırıp...

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ABD'nin Guam Adası yakınlarına roket gönderme planları yapan Kuzey Kore'ye karşı gerekli önlemlerin kullanılacağını söyledi. Sebastian Gorka, BBC'ye yaptığı açıklamalarda "Donald Trump ABD vatandaşlarını korumak için gerekli olan en varsa yapacaktır" dedi.

Dünyayı savaşın eşiğine getiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'daki haberde roket komuta biriminin başında bulunan General Kim Rak Gyom, ABD Başkanı Donald Trump için 'çıldırmış' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın söylemlerinin saçmalıklarla dolu olduğunu söyleyen general, "Böylesine çıldırmış bir adamla diyalog mümkün değil, onda sadece mutlak güç işe yarayabilir" dedi.

Kuzey Kore ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki toprağı olan Guam Adası yakınlarında füze denemeleri yapacakları tarihi açıkladı. Guam'dan 30 ila 40 kilometre uzaklıkta denize düşmesi öngörülen orta menzilli füze denemelerine ilişkin planlar bu ayın ortasında son şeklini alacak ve Kim Jong-un'un onayını bekleyecek.

General Kim ayrıca Guam harekatının, "ABD'nin Kore yarımadasının güneyinde ve çevresinde zıvanadan çıkmış eylemlerinin dizginlenmesi için etkili bir yöntem" olabileceğini söyledi.

Kuzey Kore dün ABD askeri üslerinin bulunduğu Guam'a Hwasong-12 orta-uzun menzilli balistik füze saldırısı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Uzmanlara göre Kuzey Kore füzelerinden bazıları Guam Adası'nı vurabilecek kapasitede.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washington'ın Kuzey Kore'nin anlayacağı dilden konuşacağını söylemiş Tillerson, "Trump, Kim Jong-un anlayabileceği bir dilde oldukça sert bir mesaj gönderiyor" ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Tillerson Amerikalılar'a sakin olmaları çağrısında bulunumuş ve Amerikan halkı geceleri rahat uyumaya devam etsin. Kuzey Kore'nin tehdidi bir şeyi değiştirmedi" ifadesini kullanmıştı.

Üç günde işgal!

Kuzey Kore'deki yarı resmi bir site, çarpıcı bir videoyu sayfalarına taşıdı. Videoda Kuzey Kore ordusu üç günde Güney Kore'yi işgal ediyor. Ayrıca, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası ile Japonya'daki ABD üsleri de kısa sürede imha ediliyor.

Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilim, Başkan Donald Trump'ın füze denemelerinin ardından uçak gemisi USS Carl Vinson'ı Nisan ayında Kore Yarımadası açıklarına göndermesiyle başlamıştı.

Çin'i devreye sokmayı planlayan Trump'ın hamlesi başarısız oldu, Kim Jong-un Temmuz ayında ilk kez kıtalararası balistik füze denedi. Temmuzdaki ikinci denemede fırlatılan füzenin ise, ABD topraklarını vurabileceği duyuruldu.