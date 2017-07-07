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Kuzey Kore'de çılgın kutlama!

İlk kıtalararası füzesi Hwasong-14'ü başarıyla fırlatan ülkede binlerce kişi başkent Pyongyang'da birlikte dans edip alkış tuttu, havaifişek gösterilerini izledi.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:19
Kuzey Kore'de çılgın kutlama!

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, gece boyunca ülkeden birçok fotoğrafı dünyaya servis etti. Başkent Pyongyang'daki ünlü Kim İl Sung Meydanı'nda toplanan binlerce Kuzey Koreli, ilk uzun menzilli kıtalararası balistik füzelerini kutladı. Tek sıra halindeki askerler ve siviller aynı anda alkış tutarken, gökyüzünde de havaifişekler patladı.

Kuzey Kore, hafta başındaki kıtalararası füze denemesiyle dünyada depreme yol açmış durumda. 39 dakika havada kalıp 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaşan Hwasong-14 füzesinin, ABD'nin Alaska eyaletini vurabileceği tahmin ediliyor.

Füze, 930 kilometre mesafe katedip Japonya kıyılarına düşmüştü.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağıran ABD, gerekirse askeri güç kullanılacağını duyurdu. Gün içinde Polonya'da konuşan ABD lideri Donald Trump ise, füze testini utanç verici olarak tanımladı ve sonuçları olacağını söyledi.

Daha önce hiç görülmedi

Pentagon'a göre, Hwasong-14 füzesi daha önce hiç görülmedi. Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis, "Kuzey Kore bu tip bir füzeyi ilk kez deniyor. Bu Kıtalararası Balistik Füze (ICBM), Kuzey Kore'nin daha önce denediği tüm balistik füzelerden uzun bir menzile ulaştı, 37 dakika boyunca takip ettik" dedi.

Kuzey Kore, Mayıs ayının ortasında o zamana kadarki en uzun menzilli füzesini denemişti. Nükleer başlık taşıyabilen Hwasong-12 isimli füze, 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşmış ve 787 kilometre katetmişti. Füze, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda yer alan Guam Adası'ndaki üssünü vurabiliyor.

Menziller giderek artıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı şimdiden 10'u çoktan geçti, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri giderek artıyor.

Pyongyang yönetimi, 11 yıldır nükleer silah programı nedeniyle BM yaptırımlarıyla yüz yüze. Yaptırımlar arasına son dönemde değerli madenlerin ihracının yasaklanması da eklendi.

Avrupa'yı bile vurabilir

Amerikan özel istihbarat kuruluşu Stratfor, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin hangi ülkeleri tehdit ettiğini gösteren yeni bir harita yayınladı. Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'un haritasına göre, 8 bin kilometre menzili bulunan Taepodong 2 füzesi Türkiye, Almanya, İngiltere ile birlikte ABD'nin batı eyaletlerini de vurabilir. Füze henüz tamamlanmadı, Kuzey Koreli mühendisler proje üstünde çalışıyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:19
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