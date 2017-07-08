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Kuzey Kore yine dalgasını geçti: Yok etmek çocuk oyuncağı

Hafta başında ilk kıtalararası balistik füzesini (ICBM) denediğini açıklayan Kuzey Kore, bu adıma ABD'yle ortak füze tatbikatı yaparak yanıt veren Güney Kore'yi tehdit etti. Kuzey Kore'den yapılan açıklamada "Kukla güçleri yok etmek çocuk oyuncağı. Şu anda okyanus ötesindeki ABD anakarasını bile yok edebiliriz." ifadeleri kullanıldı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 17:27
Kuzey Kore yine dalgasını geçti: Yok etmek çocuk oyuncağı

Pyongyang yönetimi, Güney Kore ile ABD'nin taktik balistik füzelerle yaptığı tatbikata tepki gösterdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın Kore Ulusal Barış Komitesi'nden aktardığı açıklamada Güney Kore ABD'nin 'kukla haydutlar' olarak nitelendi ve "Kukla güçleri yok etmek çocuk oyuncağı. Şu anda okyanus ötesindeki ABD anakarasını bile yok edebiliriz" dendi.

Kuzey Kore salı günü ABD'nin Alaska eyaletini vurabilecek kapasitede bir balistik füzeyi başarıyla denediğini duyurmuştu.

Denemeye sert tepki gösteren ABD ise gerekirse Kuzey Kore'ye karşı askeri güç kullanabileceklerini belirtmişti.

'KİM'LE HER ZAMAN, HER YERDE GÖRÜŞÜRÜM'

Diğer taraftan Kuzey Kore'nin denemesinin ardından daha ağır yaptırım çağrısında bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme isteğini tekrarladı.

G20 zirvesi öncesi Berlin'de açıklama yapan Moon, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin Kore'de de benzer bir barışa ulaşma konusunda umut verdiğini belirterek, şartlar izin verdiği ölçüde Kim ile 'her zaman, her yerde' görüşebileceğini belirtti.

Moon "Gezegendeki son bölünmüş ulus olan Kore'ye, Almanya'nın birleşmesi umut veriyor ve aynı zamanda bize takip etmemiz gereken yolu gösteriyor" dedi.

Kuzey Kore ile şimdi kurulacak bir diyaloğun hiç olmadığı kadar önemli olduğunu belirten Moon yarımadada kalıcı barışa ulaşmak için bütün taraflarca imzalanacak bir barış anlaşmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Moon, "Umarım ki Kuzey Kore dönüşü olmayan bir yola girmez" ifadesini de kullandı.

(Sputnik)

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 17:27
  1. Kuzey Kore
  2. Güney Kore
  3. ICBM
  4. ABD
  5. Pyongyang
  6. Kim Jong-un
  7. Moon Jae-in
  8. Kore Ulusal Barış Komitesi
  9. G20 zirvesi
  • tuzcutuzcu39 dk önce
    Kim YONG Paşa sen çok yaşa emi...
  • adanalıadanalı43 dk önce
    abede terör devletine karşı k. koreyi tutacağım hiç aklıma gelmezdi..
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