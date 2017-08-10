Kuzey Kore tarih verdi! Emir bekliyorlar

ABD ve Kuzey Kore arasındaki füze restleşmesi devam ederken, Pyongyang yönetimi Guam'a orta menzilli füze saldırısında bulunmak için ilk kez tarih verdi.

​Kuzey Kore haber ajansında yer alan açıklamaya göre, ağustos ayında ABD'ye bağlı özerk Guam açıklarına 4 adet orta menzilli füze fırlatma planı hazır olacak. Açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un onayınının beklendiği belirtildi.

Kuzey Kore ordusundan gelen açıklamada, "Planımızı yapacağız ve Guam'ı vurmak için Başkomutanımızın emrini bekleyeceğiz" denildi. Kuzey Koreli yetkililer, ayrıca, Trump'ın tehditlerini "bir avuç saçmalıktan ibaret" olarak nitelendirdi.​

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve Kuzey Kore'ye 3400 km uzaklıkta olan Guam'da Anderson Hava Üssü yer alıyor. Söz konusu üs, B-1 bombardıman uçakları tarafından Güney Kore hava sahasındaki uçuşlardan sonra yakıt ikmali için kullanılıyor.

​Trump, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ve ABD'ye karşı hamlelere devam etmesi halinde, "Dünyanın şimdiye kadar görmediği bir hiddetle" yüzleşeceğini söyleyerek tehdit etmişti.