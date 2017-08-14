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Kuzey Kore savaş hazırlığı mı yapıyor? Hepsini geri çağırdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin, Rusya ve BM'deki temsilcilerinin ülkeye geri çağırdı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:42
Kuzey Kore savaş hazırlığı mı yapıyor? Hepsini geri çağırdı

ABD'nin Büyük Okyanus'taki toprağı Guam'ı vurma tehdidi savurarak dünya kamuoyunu tedirgin eden Kuzey Kore Lideri Kim Yong-un, Çin, Rusya ve BM'deki Kuzey Kore'ye bağlı temsilcilerini ülkeye geri çağırdı.

ABD basını, Kuzey Kore lideri tarafından diplomatların ülkeye davet edilmesinin sonraki askeri adım hakkında karar aşamasında olunduğunu öne sürdkimü.

SAATLER BOYU SÜREN TOPLANTILAR KATILDILAR

ABD ve Kuzey Kore arasındaki tansiyon son birkaç gündür düşük gözükse de Kuzey Kore’den şaşırtan bir hamle geldi. Kuzey Kore, 3 kritik temsilcisini Pyongyang’a çağırdı. Kuzey Kore’nin Çin, Birleşmiş Milletler ve Rusya büyükelçileri, Ji Jae-ryong, Ja Song-nam ve Kim Hyong-jun’u çağırdığı ve saatler boyu süren toplantılara katıldıkları açıklandı.

"RUTİN TOPLANTI" YORUMU

Bu toplantıyla birlikte Kuzey Kore’nin gelecek hamleleri ve atacağı askeri adımları tasarladığı tahmin ediliyor. Toplantının ardından Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer testi veya füze saldırısı hakkında yeni bir gelişme yaşanacağı öne sürüldü.

Öte yandan Kuzey Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baik Tae-hyun, "Bu toplantı rutin bir toplantı dolayısıyla arkasında başka bir şey aramaya gerek yok" dedi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:42
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