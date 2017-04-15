Kuzey Kore rahat durmuyor

Kuzey Kore’nin başkenti Pyonyang’dabugün ülkenin kurucu lideri Kim Il Sung’un doğum günü kutlanıyor. Törende Kuzey Kore, uzun menzilli füzelerini sergiledi.

Kuzey Kore rahat durmuyor
Eklenme: 15 Nisan 2017, 14:20

Kuzey Kore’de, artan bölgesel gerginliklere rağmen Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un’un da bulunduğu dev geçit töreninde balistik füzeler sergilendi. Kim, Kuzey Kore’nin kurucusu olan ve 1912’de doğan dedesi Kim Il Sung’un doğum gününün kutlandığı geçit töreninde konuşmadı. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong Un’un arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Yetkililer ABD tarafından gelecek herhangi bir tehdide karşı Kuzey Kore’nin cevap vereceğini belirtti. Askeri görevli ve politikacı Choe Ryong Hae, Trump’ı Kuzey Kore bölgesine askeri kuvvetlerini göndermesiyle beraber bir savaş ortamı oluşturmakla suçladı. 30’lu yaşlarda olan ve 2011’de babası Kim Jong Il’in ölümünün ardından başa geçen Kim Jong Un,nükleer silahları, ulusal savunma stratejisinin temeli olarak vurguluyor. Kuzey Kore, Kim’in başkanlığında Amerika’ya ulaşabilecek bir ICBM (intercontinental balistic missile) tasarlama amacını izliyor. Her sene yaptığı yeni yıl konuşmasında Kim, ICBM’in fırlatılması için hazırlıkların son safhasına eriştiğini söyledi. En son çekilen uydu görüntüleri ise ülkenin nükleer test yapmaya hazır olduğunu gösterdi.

 
EtiketlerABDAmerikaBMKore
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

cevdet

Nasıl rahat durmuyor ? ne yapsın adam ülkesini alıp amerikanın kucağına mı oturtsun ? Kullandığınız kelimeyi önce bir düşünün yahu

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?