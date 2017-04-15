Kuzey Kore meydan okudu: ABD isterse savaşırız

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Başbakan Yıldırım: Şu an yeni bir tespit yapıldı

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ ile mücadele ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulunarak, "Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bu, çok karmaşık bir yapı. İlişkileri, ilişki ağı, günden güne daha çözülmemiş ilişkiler var. Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları, FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, bu kadar söyleyeyim." dedi.