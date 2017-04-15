Kuzey Kore meydan okudu: ABD isterse savaşırız

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song Ryol, ABD'nin Başkan Trump yönetiminde "daha hırçın ve agresif" olmaya başladığını söyleyerek, "Onlar isterse savaşa gideriz. Halihazırda elimizde güçlü nükleer caydırıcı silahımız var." dedi

Kuzey Kore meydan okudu: ABD isterse savaşırız
Eklenme: 15 Nisan 2017, 09:33

ABD işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Han, başkent Pyongyang'da Associated Press ajansına verdiği özel demeçte, Trump'ın attığı tweetler ve genişlettiği tatbikatlar ile Kore yarımadasında tansiyonu yükselttiğini ifade etti.

'TRUMP DAHA HIRÇIN'

Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik politikalarını geçmiş yönetimle karşılaştırdıklarını belirten Han, ABD'nin, eski Başkanı Barack Obama dönemindekinden "daha hırçın ve agresif" olmaya başladığı sonucuna vardıklarını dile getirdi.

ABD'yi, Kuzey Kore ordusunu provoke etmemesi konusunda uyaran Han, "Onlar isterse savaşa gideriz. Halihazırda elimizde güçlü nükleer caydırıcı silahımız var." dedi. Han, ABD'nin önleyici saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarında eli kolu bağlı durmayacaklarını da vurguladı.

TRUMP PROVOKE EDİYOR

Han, ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikatları, ABD'nin uçak gemisi USS Vinson ve ona bağlı harp filosunu Kore yarımadası açıklarına gönderme kararı ve Trump'ın "Kuzey Kore belasını arıyor." şeklindeki Twitter paylaşımının, bölgede gerilimi arttırdığını söyledi. Bakan Yardımcısı, "Trump, agresif ifadeleriyle daima provoke ediyor. Sorun çıkaran Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti değil, ABD ve Trump'tır." ifadelerini kullandı.

 
EtiketlerabdKuzey KoreDonald Trump
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Serkan aydin

abd ucak gemisi ve ona eskortluk eden muhrip destroyerlar denizden 1000km lik mesefaden daha once gps ve uydulardan belirledigi tum kuzey kore nukluer silolarini tomahawk fuzeleriyle yagmur gbi atesleyerrk nokta atislariyla vurur..kuzey korede bu fuzeleri durduracak hava savunmasi yok daha sonra ucak gemisinden kalkan f.18 ve guney koredeki usten kalkan f15 ucaklariyla kuzey korenin diger uslerini b2 hayalet bombardiman ucaklariyla yerle bir edicek kuzey korenin demode savas ucaklari cewap weremez neyle verecek mig 19 larlami mig 17lermi mig 21lermi bu uçaklar fi tarihinden kalma amerikan pilotlari icin iyi talim olur..e nolcak kuzey kore bunun sonucunda elinde kalan bi kac fuze olursa guney koreye atesler ama amerikanin guney koreye yerleştirdiği atmosferik seviyede en uzun menzil hava savunma silahi thaad a yakalanmasi zor degil..yani kuzey kore hic bir sansin yok demode klasik ordunla saldiramiycani sende biliyosun..amerika uyari amacli kisa sureligine kuzey koreyi vurabilr..vurur yani bunu yapicak gucu var

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huseyin

evet abd nin haritadan silinmesi lazim

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Gürhan SELÇUK

Hadi inşallah birbirlerine girerler

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isüzgen

hadi eşkıya soyguncu katil terörist dünyanın baş belası abd sıkı mise saldır kimede dersini al

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Hasan

Belanızı bulun inşaallah abd bombasının babasını kuzey korede denesin müslümanların başında değil

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Kocasolak

Silah ticaretini artirmak icin kullanilan bu abd k.kore it dalasi artik KABAK TADI veriyor.

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prof1

k.koredeki yöneticilerde iç ve dış düşman algısıyla dünyanın kıskandığı güç yalanıyla ülkeyi yönetiyorlar...

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Arif

Ayı bkuyla oynamaz,ama kim kaşınıyor.

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