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"Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kardeşini Güney'e gönderecek!"

Kuzey Kore lideri Jong-un'un kız kardeşini Güney Kore'de düzenlenecek olimpiyatlara göndermeyi planladığı açıklandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:42
"Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kardeşini Güney'e gönderecek!"

Seul'den yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'u Güney Kore'de düzenlenecek olimpiyatlara göndermeyi planladığı belirtildi. 

İki ülke heyetleri, 20 Ocak'ta Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)  gözetiminde anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, Kuzey Kore'den sporcuların  katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında  yürümesi kararlaştırılmıştı.

Kuzey Kore'den geçen hafta Güney Kore'ye gönderilen 8 kişilik bir  heyet, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları için oluşturulan tesisler ve konaklama  alanlarında incelemelerde bulunmuştu.

Kore Yarımadası'nda ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlar  yapması ve Pyongyang yönetiminin  nükleer füze denemeleri ile yaşanan gerginlik,  Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl mesajında Güney Kore'de düzenlenecek  kış olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini belirtmesi ve bu konuda Seul  yönetimi ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmesiyle azalmaya  başlamıştı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:42
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