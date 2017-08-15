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Kuzey Kore krizinde yeni iddia: Bir ülke kopyalamış olabilir

Yujnoe Genel Müdürü Aleksandr Degtyarev, bir ülkenin Kuzey Kore'nin ihtiyaç duyduğu motorları Kuzey Kore için kopyalamış olabileceğini belirtti.

15 Ağustos 2017 Salı 22:20
Kuzey Kore krizinde yeni iddia: Bir ülke kopyalamış olabilir

New York Times'ın Kuzey Kore'nin Ukraynalı füze şirketi Yujmaş tarafından üretilen füze motorlarını yasa dışı yollardan satın alabileceği yönündeki haberini değerlendiren Ukraynalı füze motoru üreticisi Yujnoe Genel Müdürü Degtyarev, bir ülkenin söz konusu motorları Kuzey Kore için kopyalamış olabileceğini ifade etti.

Ukrayna basınına konuşan Degtyarev, "Hiçbir çalışanımızın Kuzey Kore'de füze motoru üretilmesi için yardım sunmadığından eminim. Zira Ukrayna yapımı füze motorları dünya genelinde büyük takdir görüyor ve yaygın olarak kullanılıyor. Belki de söz konusu motorları kopyalamayı başarmışlardır" dedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 22:20
  1. kuzey kore
  2. ukrayna
  3. yujmaş
  4. füze
  • HemşinHemşin53 dk önce
    Ya boyle bi bok yok dünya oyalamacası bu yok abd kuzey kore savası uydurmaca asıl etrafımıza bakalım bi an once uyanalım
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