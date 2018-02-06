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Kuzey Kore kararını verdi... Geliyorlar...

Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Jong-nam, kış olimpiyatları için Güney Kore’ye gidiyor. Olimpiyatların açılış töreninde, iki ülke sporcularının da tek bayrak altında yürüyeceği açıklandı.

06 Şubat 2018 Salı 19:19
Kuzey Kore kararını verdi... Geliyorlar...

Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Jong-nam’ın, PyeongChang Kış Olimpiyatları’na katılacak kafileye başkanlık etmek üzere Güney Kore’ye gideceği açıklandı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Pyongyang yönetimi, ülkeyi yurt dışındaki törenlerde temsil eden Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim’i 22 kişilik kafileye başkanlık etmek için Güney Kore’ye göndereceği bilgisini Seul yönetimi ile paylaştı.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore yönetiminin dün 140 kişiden oluşan Samjiyon Sanat Grubu’nu da feribotla Güney Kore’ye göndermeyi teklif ettiği kaydedilirken, sanat grubunun geleceği güzergaha yönelik istişarelerin sürdüğü belirtildi.     

Kim Jong-nam’ın gönderilmesi, son yıllarda Kuzey Kore tarafından Güney Kore’ye yapılan en üst düzey ziyaret anlamı taşıyor.

Kuzey Kore’den geçen hafta Güney Kore’ye gönderilen 8 kişilik bir heyet, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları için oluşturulan tesisler ve konaklama alanlarında incelemelerde bulunmuştu.

İki ülke heyetleri, 20 Ocak’ta Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, Kuzey Kore’den sporcuların katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

Kore Yarımadası’nda ABD ile Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlar yapması ve PJongyang yönetiminin  nükleer füze denemeleri ile yaşanan gerginlik, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yeni yıl mesajında Güney Kore’de düzenlenecek kış olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini belirtmesi ve bu konuda Seul yönetimi ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmesiyle azalmaya başlamıştı.

‘AMERİKANCILAR’ TEPKİLİ

Kış olimpiyatlarının yaklaşmasıyla beraber Koreler arasında esen sıcak rüzgarlardan herkes memnun değil. Güney Kore’nin başkenti Seul’de, Kuzey Kore’nin olimpiyatlara katılmasını ve Kim Jong-nam’ın ülkeyi ziyaretini protesto eden muhafazakar bir grup, Kuzey Kore baydağını ve ülkenin lideri Kim Jong-un’un posterini yaktı. Grup üyelerinin, Amerikan bayrakları taşıdığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump da Kuzey Kore’yi birçok kez Twitter’den savaşla tehdit etmişti. Trump, Kim Jong-un’a ‘roket adam’ adını takmıştı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 19:19
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  3. ABD Başkanı Donald Trump
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