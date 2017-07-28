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Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığını ve füzenin Japonya'nın ekonomik amaçla kullanılmayan sularına düştüğünü belirtti.

28 Temmuz 2017 Cuma 23:54
Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı

Başbakan Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin yine bir füze fırlattığı ve füzenin muhtemelen (Japonya'nın) ekonomik amaçla kullanılmayan sularına düştüğü haberini aldım." dedi.

Abe, fırlatmanın analiz edildiğini ve Ulusal Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis de Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığının tespit edildiğini bildirdi.

Sözcü Davis, "İncelemelerimiz sürüyor kısa süre içerisinde daha fazla bilgi edineceğiz." dedi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 23:54
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  • ......24 dk önce
    Sen miydin kes kopyala yapıştırla aynı yorumları her haberin altına yapan kes kopyala yapıştır
  • vatansevervatansever46 dk önce
    Ve birde denize firlatsa en fazla baliklar ölür,karaya firlatsa 3.dunya savasi cikar..bir baslik neleri degistiryor editor amcalar yapmayinnn..
  • vatansevervatansever59 dk önce
    Basliga bak,...dag fare dogurmus..japonyanin denizine yazsaniz kiyamet mi kopar??
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