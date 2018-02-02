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Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti

Ürdün yönetiminin Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kestiği bildirildi.

02 Şubat 2018 Cuma 20:44
Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti

Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Bakanlar Kurulu'nun, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini öngören 15 Ocak tarihli ve 6056 sayılı kararının kabul edildiği" bilgisi yer aldı. Kararda ayrıca, Kuzey Kore'nin Amman Büyükelçisinin görevinin sona ereceği ve karşı tarafa da bunun büyükelçi aracılığıyla tebliğ edileceği belirtildi.

Ürdünlü üst düzey bir yetkili ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ürdün'ün Kuzey Kore ile ilişkilerini kesme kararının egemenlik hakkının ve yüksek devlet menfaatinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Nükleer faaliyetlerinden ötürü Kuzey Kore'ye uluslararası yaptırımlar uygulanıyor.

 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 20:44
  1. Kuzey Kore
  2. Bakanlar Kurulu
  3. Ürdün
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