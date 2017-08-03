Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Kuzey Kore füzesi yolcu uçağına 100 kilometre kadar yaklaştı'

Japon ve Amerikalı yetkililer, Kuzey Kore'nin son fırlattığı füzenin içinde 330 yolcusu bulunan Air France havayollarına ait uçağa 100 kilometre kadar yaklaştığını bildirdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 23:51
'Kuzey Kore füzesi yolcu uçağına 100 kilometre kadar yaklaştı'

BBC'de yer alan habere göre, Air France havayollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı Kuzey Kore'nin füzesi havadayken Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'nun batısındaydı.

Füzenin, uçağın 10 dakika önce bulunduğu alana düştüğünü kaydeden yetkililer, füzenin uçağa 100 -150 kilometre kadar yaklaştığının tahmin edildiğini belirtti.

Air France'den yapılan açıklamada ise füzenin uçağın rotasıyla kesişmediği ve söz konusu uçuşta bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şu aşamada elimizde bulunan bilgiler, füzenin uçağın rotasının 100 kilometreden fazla uzağında denize düştüğünü gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 23:51
  1. Air France havayolları
  2. kore füze uçak
  3. kuzey kore
  • EGEEGE33 dk önce
    100 kmşakamısınız algı ya destek mi veriyorsunuz sanki çok yakınından geçmiş gibi haber yapıyorsunuz yok sıyırdı yazsaydınız....
  • SezaSeza40 dk önce
    Keşke vursaydı
  • konyali necmi yilmazkonyali necmi yilmaz1 sa önce
    100 km....karaman konya arasi.....100 metre filan olsa neyse...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bu belirtiler kalp krizine işaret
  1. Bu belirtiler kalp krizine işaret
  2. 'Kuzey Kore füzesi yolcu uçağına 100..
  3. Trump: Açıklamayın, buna katlanamam
  4. Yangın giderek büyüyor!
  5. ABD yeni terör örgütü kurdu!
  6. Toplumu böyle yozlaştırıyorlar! İhanet..
  7. Ömer Halisdemir okulunu kapatma tepkisi
  8. Tarihe geçti!
  9. Galatasaray'ın yeni transferi..
  10. Polisin arama yetkisine iptal kararı
  11. Fenerbahçe play-off turuna yükseldi
  12. ÖABT sonuçları öyle bir saatte..
  13. BES'te cayma fazla, düzenleme yapacağız
  14. "Öğrencilere 'adab-ı muaşeret' dersi..
  15. 'Zihinlerini kiraya veren FETÖ..
  16. 'Namaz kılacağım, fakat zamanım yok'..
  17. Rusya açıkladı: 147 binden fazla..
  18. Pedallar Başakşehir Spor Parkı’na..
  19. Küçükçekmece'de ebeveynler ve..
  20. Amerikan askeri konvoyuna saldırı!
Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...
Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...
Türk tavuk devine soruşturma şoku!
Türk tavuk devine soruşturma şoku!
Cumhurbaşkanı silahını çekti! Tüm tehlikelere hazır...
Cumhurbaşkanı silahını çekti! Tüm tehlikelere hazır...
Merkel iyice çıldırdı! Skandal 'Türkiye' hamlesi
Merkel iyice çıldırdı! Skandal 'Türkiye' hamlesi