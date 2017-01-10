Kuzey Kore dünyaya meydan okudu

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı: 'Kıtalararası balistik füzelerimizi istediğimiz zaman liderimiz Kim Jong-un'un istediği yerden ateşleyebiliriz

Kuzey Kore dünyaya meydan okudu
Eklenme: 10 Ocak 2017, 11:36
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Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Koreli yetkililer, 'kıtalararası balistik füzelerin test atışlarını istedikleri zaman ve lider Kim Jong-un'un istediği yerden yapabileceklerini' söyledi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füze programını geliştirilmesinde ve mevcut tabloda 'tek suçlunun ABD olduğu' ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl mesajında, kıtalararası balistik füze (ICBM) test etmeye çok yakın olduklarını açıklamasına ABD'li yetkililerin yanı sıra Çin ve Güney Kore'den de sert tepkiler gelmişti.

 
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