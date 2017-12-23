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'Kuzey Kore Bitcoin'i nükleer programda kullanıyor'

Kuzey Kore hükümetinin Bitcoin kullanarak nükleer silah programlarına kaynak sağladığı ileri sürülüyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
'Kuzey Kore Bitcoin'i nükleer programda kullanıyor'

Kripto para uzmanlarına göre, Kuzey Kore'ye sağlanan ekonomik yardım kesilmesiyle hükümetin nükleer silah programlarını finanse edebilmek için illegal yollarla Bitcoin kullanıyor. Güney Kore kripto para piyasası geçen hafta, bilgisayar korsanlarının müdahalesiyle çökmüş ve Pyongyang hükümetinin, yaşanan Bitcoin hırsızlığıyla ilişkisi olabileceği ileri sürülmüştü.

Güney Kore polisinin başlattığı soruşturma devam ederken, ne kadar Bitcoin çalındığının hala öğrenilemediği açıklandı. Siber güvenlik uzmanı  Luke McNamara Bitcoin'deki artışın kripto parayı Kuzey Kore için değerli bir hale getirdiğini söyledi. McNamara, "Bitcoin'in son yıllardaki artışı, kripto parayı siber suçlular için değerli bir birim haline getiriyor. Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Güney Kore kripto para piyasası ekseninde olduğunu gözlemledik" dedi.

McNamara aynı zamanda daha önce Kuzey Kore hükümeti için casusluk yapan bilgisayar korsanlarının ani kripto para ilgisinin, devam eden tartışmalı nükleer silah programlarıyla ilgisi olabileceğini söyledi.

2017 yılında yüzde binlik artış göstererek kripto para piyasasının lideri haline gelen Bitcoin, gündemde yer edinmeye devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki tartışma nükleer saldırı iddialarını ortaya çıkarmıştı. Kuzey Kore hükümetinin, küresel çapta gelen ikazlara rağmen nükleer silah programını durdurmaması üzerine eski BM ABD Elçisi John Bolton, Trump'ın Kim Jong Un'un "agresif davranışları" için önlem aldığını söylemişti. 

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
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