Kuzey Kore basınından Ban Ki-moon açıklaması!

Kuzey Kore basını, görevini devretmeye hazırlanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un Güney Kore devlet başkanlığına aday olma ihtimalini alaycı ifadelerle eleştirdi. Uriminzokkiri internet sitesinde yer alan yorum yazısında, Ban'ın muhtemel başkan adaylığı "ipe sapa gelmez" olarak nitelendirildi. Yazıda Ban için "insan maskeli bukalemun" ifadesi kullanıldı. Bunun yanında eski genel sekreterin son on yıldaki icraatlarının "utanç ve kınama" vesilesi olduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

RÜZGAR NEREDEN ESERSE ORAYA YELKEN AÇAN...

Ban Ki-moon'un Kore siyasetinde "rüzgar nereden eserse oraya yelken açan, koşullara göre renk değiştiren bir fırsatçı" olarak kötü bir üne sahip olduğu öne sürülen yazıda, "Eskilerin bir değişi vardır: Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Ban'ın omzundaki bu utanç ve eleştiri yüküne rağmen içine gizlediği başkanlık özlemi, yalnızca boş ve aptalca bir rüya olarak tanımlanabilir." ifadeleri yer aldı.

BM genel sekreterliği görevini yıl sonunda bırakacak olan Ban, Güney Kore devlet başkanlığı adaylığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu vazifeye olan ilgisini de gizlemedi.

Hafta başında New York'ta Güney Kore basınının temsilcileriyle bir araya gelen Ban, ülkesi için "kendini yakmaya hazır olduğunu" söylemişti. Güney Kore medyası bu beyanı Ban'ın şimdiye kadar başkanlık için verdiği en güçlü sinyal olarak yorumladı.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin meclis tarafından yetkilerinin elinden alınmasına varan yolsuzluk skandalının ardından gözler muhtemel bir başkanlık seçimine çevrildi. Anayasa Mahkemesi, yetkileri elinden alınan Park'ın görevden tamamen azledilip edilmeyeceğine dair altı ay içinde karar verecek. Park görevden azledilirse ülkenin yeni başkanı belirlemek için 60 gün içinde seçime gitmesi gerekiyor. Ban ise muhtemel bir seçimde en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.