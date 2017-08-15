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Kuzey Kore, Amerika üssünü vurmaya hazırlanıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD'nin üssü olan Guam adasına yapılacak füze saldırısı için üst düzey generallerden brifing aldı.

15 Ağustos 2017 Salı 07:49
Kuzey Kore, Amerika üssünü vurmaya hazırlanıyor

Kuzey Kore ile ABD arasında tırmanan gerginlik bir türlü dinmiyor. Daha önceleri karşılıklı olarak atılan füzelerle birbirlerine şov yapan iki ülke bu kez yaptıkları açıklamalarla gerilimi iyice tırmandırdı.

Son olarak ABD cephesinden Savunma Bakanı Jim Mattis'in açıklamaları gelmişti. Mattis Kuzey Kore'nin füzelerinin tespit edildiği anda etkisiz hale getirileceğini açıkladı.

ÜST DÜZEY GENERALLERLE BİR ARAYA GELDİ

ABD'nin Guam'da bulunan üssünü vurmaya hazırlan Kuzey Kore cephesinde ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ordusunun Guam'ın çevresini vurma planını içeren raporu kabul etti.

Kim Jong Un, karar vermeden önce ABD'nin faaliyetlerini izleyeceğini söyledi.

"ORDUMUZ SALDIRI İÇİN HAZIR"

Kim Jong Un, Amerika'yı yakından izlediklerini ve ordusunun saldırı için her an hazırda olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 07:49
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