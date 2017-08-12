Kuzey Kore - Amerika gerilimi pahalıya mal oldu!

Dünya borsaları 2017’nin en kötü haftasını geride bıraktı. Yaz etkisiyle yavaşlayan işlem hacmine ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un arasındaki nükleer savaş kavgası eklenince yatırımcıların risk iştahı bir anda kaçtı. Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre; dünya genelinde endeksler yüzde 2’lere yaklaşan kayıplar yaşarken geride kalan hafta içerinde küresel borsalarda toplam 1 trilyon dolarlık piyasa değeri buhar oldu.

Jeopolitik gelişmeleri endişeyle izleyen yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken altının onsu üç gün içerisinde yüzde 2 oranında artış gösterdi. Endişeler altının onsunu dün gün içerisinde 1291 dolara kadar yükseltti. ABD piyasalarında rekor üzerine rekor kıran Dow Jones Endeksi uzun bir aradan sonra ilk defa düşüşe geçerek 22 bin puanın altına indi. Atom bombası ilk olarak 1945 yılında Japonya’nın Hiroshima ve Nagazaki kentintlerine atıldı. Tarihte görülmemiş bir yıkıma neden olan bu silahlar geçen seneler içerisinde çok daha yıkıcı hale getirildi.

HİROŞİMA’YA ATILANIN TAM 4 BİN KATI

Günümüzde var olduğu bilinen 60 megatonluk (MT) bir hidrojen bombasının yıkım gücünün Hiroşima’ya atılanın tam 4 bin katı olduğu belirtiliyor. İşin en korkutucu tarafı ise dünya üzerinde bu bombalardan en az 8 bin adet olması. Ve eğer dünyanın herhangi bir noktasına bu bombalardan bir tane bile atılacak olursa yıkıma uğrayan sadece saldırıya uğrayan ülke değil dünyanın tamamı olacak. Radyoaktif serpintiden iklim değişikliğine kadar pek çok yan etki dünyanın geri kalanını etkileyecek. Tüm hidrojen bombalarının patlatılması halinde ise dünya üzerindeki yaşam tam 35 defa yok edilecek.

SİLAH ŞİRKETLERİ RESTLEŞMENİN KAZANANI OLDU

Kuzey Kore ve ABD’nin karşılıklı restleşmesinden en çok ABD’li silah şirketleri kazançlı çıktı. Tarafların söz düellosunda özellikle Northrop Grumman, Raytheon, Rockwell Collins, Boeing ve Lockheed Martin gibi silah devlerinin hisse yükseliş oranları zaman zaman yüzde 20’lere ulaştı. Dünyanın en büyük silah üreticilerinden ABD’li Northrop Grunnman ülkenin deniz kuvvetleri için yeni çok amaçlı savaş uçağını geliştiriyor. 2025’ten itibaren kullanıma alınması beklenen uçağın tamamen görünmez olması bekleniyor. Uçağın silah sistemlerinde ise geleneksel ısıya duyarlı roketler yerini 30 kW’lık lazer toplarına bırakacak. Kuzey Kore’nin peş peşe nükleer testler yapması ve geliştireceği olası yeni bir roket teknolojisiyle nükleer başlıkları ABD’ye kadar gönderme ihtimali ABD hükümetini harekete geçirdi.