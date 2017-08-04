Kuzey Kore ABD'yi ters köşe yaptı!

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "İyi niyetle ülkemizi ziyaret etmek isteyen her ABD vatandaşına kapımızı sonuna kadar açık tutmayı sürdüreceğiz" dedi.

Washington, ABD pasaportlarının Kuzey Kore'ye seyahat için geçerli olmayacağını açıklamıştı.

Kuzey Kore'de 1 sene hapiste kaldıktan sonra komada olduğu ortaya çıkan ve serbest bırakılan 22 yaşındaki ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in ölümünün ardından konulan yasak, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Kuzey Koreli sözcü, ülkelerinde yabancı vatandaşların güvenliği için tehdit oluşturan bir durum olmadığını söyledi.

Öte yandan bazı Amerikalıların ülkelerinde aldığı cezaların ise yasalarla uyumlu olduğunun altını çizdi.

‘KUZEY KORE TEHDİT HİSSEDERSE, ÇİN'İ BİLE DİNLEMEYİ BIRAKIR'

Öte yandan savunma uzmanı Mikhail Khodaryonok, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Zaman şimdi Kim Jong-un'dan yana. Ne kadar çok balistik füzeye sahip olursa, Amerika'nın askeri açıdan bir şey başarma şansı da o kadar azalır" ifadelerini kullandı.

Khodaryonok, "Kuzey Koreliler olabildiğinde çabuk kendilerini korumaya çalışıyor. Pyongyang'ın kendisini hizaya çekmeye ikna etmesi için Çin'e süre verildi. Fakat eğer Kuzey Kore rejimi tehdit hissederse, başlıca sponsorunun söylediklerini bile dinlemeyi bırakır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Kuzey Kore'ye gitmek isteyen Amerikan vatandaşlarına seyahat yasağı getirildiğini bildirmişti.

Nauert, Kuzey Kore'de Amerikan vatandaşlarının tutuklanma ve uzun süreli alıkonma gibi risklere maruz kalabilecekleri gerekçesiyle bu kararın alındığını açıklamıştı.

‘TRUMP KUZEY KORE'YLE SAVAŞA HAZIR'

Senatör Lindsey Graham, şubat ayında yaptığı açıklamada, ABD'ye ulaşma kapasitesi bulunan nükleer füze geliştirmekten vazgeçmezse, Donald Trump'ın Kuzey Kore'yle savaşa hazır olduğunu söylemişti.

Graham, "Bana söyledi. Ona inanıyorum. Çin'in yerinde olsaydım, ben de ona inanırdım ve bir şeyler yapardım" demişti.