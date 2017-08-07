Kuzey Kore: ABD güvende değil!

Pyongyang yönetimi, kıtalar arası balistik füze denemesiyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni yaptırımlar uygulama kararını kınadı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, "kendilerinin yaptırımlara karşı "doğru" cevabı vereceklerini ve ABD'nin kendilerine yönelik düşmanca tavrı devam ettiği sürece nükleer programlarıını müzakere etmeyeceklerini" vurguladı.

Ülkenin resmi haber ajansında (KCNA) yayımlanan açıklamada Kuzey Kore'nin nükleer gücünü artırma yolunda geri adım atmayacağı da belirtilerek, "ABD'nin okyanusun karşısında kendini güvende hissetmesi kadar büyük bir hata olamaz" şeklinde açıklamaya yer verildi.

BMGK hangi yaptırımları uyguladı

Geçtiğimiz günlerde BMGK üyeleri, ABD tarafından hazırlanarak Konsey'e getirilen ve Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımları içeren karar tasarısını görüşmüş ve 15 üyenin de lehte oyu ile kabul edilmişti.

Kararda, Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması hedefleniyor.

Kararda ayrıca, BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri de yasaklanıyor. Böylece yurt dışında yaşayan Kuzey Koreliler aracılığıyla ülkeye döviz girişi de engellenmiş olacak.

Kararla bazı Kuzey Koreli yetkililer ve şirketler de "BMGK Kuzey Kore yaptırımlar listesine" eklendi. Bu kişi ve kuruluşlara varlık dondurma ve seyahat yasağı da uygulanacağı açıklanmıştı.

Trump yaptırım kararından memnun

Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlarla ilgili Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin tehdit teşkil eden ve istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerine karşı ekonomik ve siyasi baskının artırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada, "Başkan Trump, BMGK'nın, son balistik füze denemesine yanıt olarak Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ağırlaştıran yeni kararını memnuniyetle karşıladı. Başkan, Çin ve Rusya'nın bu kararın geçirilmesindeki desteklerini takdirle karşıladı." ifadesi kullanılmıştı.

Dışişleri Bakanlarından Kuzey Kore'ye çağrı

Filipinler'in başkenti Manila'daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılan üye ülke dışişleri bakanları, Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmesi çağrısında bulunmuştu.

Kore Yarımadası'nı barışçıl yollarla nükleer silahlardan arındırma konusundaki desteğini yineleyen bakanlar, Kuzey Kore'ye, tansiyonu düşürmek ve barış ve istikrara elverişli koşullar yaratmak için diyaloğun yeniden başlatılması çağrısında bulunmuştu.