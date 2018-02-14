Kuzey Kıbrıs'ta Torku rüzgârı esti

TORKU KONYA ŞEKERSPOR, KIBRIS’TA DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiCumhurbaşkanlığı himayesinde ve Başbakanlık Spor Dairesi'nin katkıları ile düzenlenen 3. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nda bu yıl da Torku rüzgârı esti. Konya Torku Şekerspor bisiklet takımından CristianRaileanu, 1. etapta Yokuş Formasını ve Kıbrıs Güzellikleri Formasını aldı. 2.etaptaKonya Torku Şekerspor’dan Onur Balkan 1.,IvanBalykin ise 2. oldu. Kriteryum etabında ise yarışın ikincisi Konya Torku Şekerspor'dan Onur Balkan olurken, Balkan ödülünü Kolordu Komutanı Yılmaz Yıldırım'dan aldı.3. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nungenel klasman birincisi Adria Mobil takımından JonBozic olurken, Konya TorkuŞekerspor'dan CristianRaileanu 3. oldu. Raileanu’ya ödülünü federasyon Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Çelik verdi.

KONYA TORKU ŞEKERSPOR, SEZONA İDDİALI BAŞLADI

Kıbrıs güzelliklerini temsil eden MagentaMayo'nun sahibi Torku Şekerspor'dan CristianRaileanu olurken, en iyi yokuş mayosu olan Mavi Mayo'nun sahibi ise yine Konya Torku Şekerspor'dan CristianRaileanu'nun oldu. Üç günlük yarışların sonunda ise en iyi takımlar da belli oldu.Turun birinci takımı Adria Mobil oldu. Adria Mobil’in madalya ve kupalarını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi. Turun ikinci takımı ise Konya TorkuŞekerspor oldu. Konya Torku Şekerspor ekibi madalya ve kupalarını Organizasyon Direktörü Özdemir Tokel'den aldılar.Konya Torku Şekersporbisiklet takımı, genel klasmanda 2.,Yokuş Formasında 1. ve 3., Kıbrıs Güzelliklerinde 1. ve 2. olarak sezona başarılı bir başlangıç yapmış oldu.

“BAŞKANIMIZ RECEP KONUK’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konya Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Antrenörü BrancoFilipyaptığı açıklamada, “yoğun bir kamp programının ardından Kıbrıs Turunda yer aldık. Kampta yaptığımız yoğun çalışma programının ödülünü aldık. Ahmet Akdilek, Ferit Can Şamlı, Serkan Balkan, Onur Balkan, Fethi Acar, Batuhan Özgür, IvanBalykin, CristianRaileanu’ndan oluşan takımımız güçlü teknik ekiple birlikte bu yılda Kıbrıs’ta başarılı bir turu geride bıraktı.Kıbrıs’ta elde ettiğimiz başarı, takımımızın iyi bir sezon geçirmesini de beraberinde getirecektir.Bu başarı bundan sonra katılacağımız turlar için de bizi motive etmiştir, şuna takım olarak kesinlikle inanıyoruz başarılarımız devam edecektir.

Bu vesile ileBaşkanımız Recep Konuk’a bisiklet sporunun hep yanında olduğu için teşekkürlerimizi sunmak isterim. Bisikletteki başarımızın ülkemize katkı olduğu bilinci ile bize her türlü desteği verdi ve bu sayede bu başarılar elde edildi.

Bundan sonra da başarılı bir şekilde uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turunda, 12 ülkeden 17 takım ve 200’e yakın, 20 farklı ülkeden, sporcu yer aldı ve tur 3 etap halinde koşuldu.