Kuzey Kıbrıs gazetesinden rezil manşet!
KKTC'de yayın yapan Afrika gazetesi Türkiye'nin Afrin operasyonunu eleştirerek, harekatı işgal olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bursa'da yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs gazetesinin rezil Afrin manşetine sert tepki gösterdi.21 Ocak 2018 Pazar 17:42
Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyona başladı.
Kuzey Kıbrıs'ın günlük gazetelerinden Afrika, Türkiye'nin Afrin operasyonunu skandal bir manşetle verdi.
AFRİN OPERASYONUNU İŞGAL OLARAK VERDİLER
Teröristlerin yuvalandığı bölgeyi temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı adı verilen Afrin operasyonunu eleştiren gazete habere 'Türkiye'den bir işgal harekatı daha' başlığını attı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bursa'da yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs gazetesinin rezil Afrin manşetine sert tepki gösterdi.
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hasan46 dk önce Icimizde musluman ismi tasıyan ama kalbi gavur o kadar fazla insan varki.. Inanamazsınız... Beyinsiz gazetesi46 dk önce Türkiye olmasa 1 dk da üzerinizden tır gibi geçecekler. Bunun adı İşgal değil beyinsizler, bizden alınanları geri almak. Tıpkı Kıbrıs'ta olduğu gibi. İlker48 dk önce .... çocukları yunan kı...aları .... Aydın49 dk önce Siz rum uşağısınız. Siz Türk olamazsınız.Haddinizi bilin alçaklar! MEFTUN52 dk önce Yahudilerin Gazetesinden ne beklenirki,,KKTC de böyle bir gazetenin varlığı türk dünyasının yüz karasıdır.Bu gazete kapatılmalı ve sorumluları tutuklanmalı Rabia Zafer 58 dk önce Bu Manşeti Atanlar Rummu, Ermeni mi, Nereli Olduklarını Bir Açıklasalarda Bilsek. Truva58 dk önce Iki gün suyunu kesin .... Abdülkadir59 dk önce Ne bekliyorsunuz ki.Türkiye Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kanı pahasına düşmandan temizledi.Gel gör ki gel zaman git zaman orayı ingilizler hiç savaşmadan ele geçirdi.Çünkü İngilizlerin abd lilerin içeride mebzul miktarda adamı var maalesef hem Türkiyede hem Kıbrıs ta.Bu işler böyle oluyor.Sen akıllı davranamazsan elin oğlu gelir senin kanla aldığın yeri akılla kendine bağlar.O kıbrıs gazetesini araştırın arkasında kim varmış ya abd liler çıkar ya ingilizler.İngilizler şu an abd lilerle mücadele halinde olduklarından bizimle dost muş gibi görünebilirler ama kesinlikle bir ingilizden dost olmaz bunu böyle bilin.İngiziler ülkelerinin çıkarları mevzubahis olduğunda yapmayacakları kötülük yoktur. Şu anda içeride abdlilere çalışan adamları tırpanlandı ama ingilizlere çalışanlar hala güçlü durumdalar onlara kimse bir şey diyemiyor.Onlar serbestçe yapacaklarını yapıyorlar.İngilizlerin çıkarcı olmaları sistemlerini kraliçeye yönetmelerini sağlayarak çözmüşler.Zira onların erkek krallar sistemiyle yönetilen yapıları yüzyıllarca süren iç savaşlara sebep olmuştur.İngilizler başında kraliçenin bulunduğusistemi doğadan esinlenerek bulmuşlardır.Doğada iki topluluk vardır ki bunlar kraliçeler tarafından yönetilirler.Bunlar arı topluluğu karınca topluluğu.Arılar ve karıncalar kraliçelerine kayıtsız şartsız bağlıdırlar.Her şeye kraliçe karar verir.Ama kraliçede öyle her arıdan her karıncadan olmaz.Kraliçe akıllı,etkili,ve yönetmeyi iyi bilen bir yapıdadır.Bir arı ve karınca topluluğunda kraliçe olmazsa o topluluk çöker ve yok olup gider.Yani arı ve karınca topluluklarının birarada kalmasını sağlayan kraliçeleridir. İşte ingilizler bu sistemi 17.yüzyılda kurmuşlar ve günümüze kadar da devam ettirmişlerdir.Çünkü ingilizleri erkek krallık dönemlerinde birbirleriyle çok mücadele ettikleri ve birbirlerini zayıflattıkları dönemleri tecrübe ettiklerinden bu doğadaki sistemi alıp devlet yönetim biçimi haline getirmişlerdir.Kraliçe Elizabeth 100 yaşına geldi şimdi bir kraliçe seçimi yaklaştı.Ve prenslerin eşlerinden biri ingiliz kraliçesi olacak.Eğer kral olursa bu ingiliz imparatorluğunun sonu demektir.Eğer prenslerin eşlerinden biri kraliçe olupda diğerleri buna itiraz ederse kuvvetle muhtemel lady diana gibi ortadan kaldırılacaktır.Gerçekten dünyadaki hayvan yaşamını en çok izleyenler araştıranlar ingilizlerdir.Ve bir sistem icat ettiklerinde bu muhakkak doğadan esinlenip yapmışlardır. saddi1 sa önce Ulan bu milleten amma da hain çıkıyor. Nerede ülkücüler. BU i.ne soyunu Kıbrısta ... Kocasolak1 sa önce Yunan ....mu.