Kuzey Irak'tan petrol akışı kesildi

Bloomberg'in haberine göre Kuzey Irak'taki son politik gelişmeler, bölgeden Türkiye'ye boru hattı ile gelen petrol akışında da sorun oluşturuyor.

Haberde, bugün yerel saatle 04.00 itibariyle Kuzey Irak'tan gelen petrol akışının durduğu ifade edildi.

Akışın durmasından önce günde ortalama 264 bin varillik akış gerçekleşiyordu. Saat 04.00'dan önce ise son 24 saatte Ceyhan'a 210 bin varil petrol ulaşmıştı. Ceyhan Limanı'nda yüklenmeyi bekleyen 930 bin varil petrol bulunuyor.

Petrol akışının ne zaman başlayacağına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.