Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kuzey Irak'tan petrol akışı kesildi

Kuzey Irak’tan Türkiye’ye boru hattı ile gerçekleştirilen petrol akışının bu sabah itibariyle durduğu belirtildi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 19:33
Kuzey Irak'tan petrol akışı kesildi

Bloomberg'in haberine göre Kuzey Irak'taki son politik gelişmeler, bölgeden Türkiye'ye boru hattı ile gelen petrol akışında da sorun oluşturuyor.

Haberde, bugün yerel saatle 04.00 itibariyle Kuzey Irak'tan gelen petrol akışının durduğu ifade edildi.

Akışın durmasından önce günde ortalama 264 bin varillik akış gerçekleşiyordu. Saat 04.00'dan önce ise son 24 saatte Ceyhan'a 210 bin varil petrol ulaşmıştı. Ceyhan Limanı'nda yüklenmeyi bekleyen 930 bin varil petrol bulunuyor.

Petrol akışının ne zaman başlayacağına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 19:33
  1. Kuzey Irak
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu ve Akşener...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu ve Akşener...
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması