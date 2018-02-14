Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK hedefleri vuruldu
Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi.14 Şubat 2018 Çarşamba 08:06
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.
Irak Kuzeyi Sinath-Haftanin, Metina, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 14 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir.
Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
YORUM YAZ