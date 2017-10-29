Kuzey Irak'ta Barzani'den sonra neler olacak?

Türkiye ve Uluslararası toplumun karşı çıkamasına rağmen 1 Eylül'de gerçekleşen hukuksuz ''Bağımsızlık Referandumu'' ile köşeye sıkışan Kuzey Irak Kürt Yönetimi bugün büyük bir siyasi kriz ile karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Reuters haber ajansına konuşan Kuzey Irak Kürt Yönetimi'nden bir yetkili, Barzani'nin IKBY Parlamentosu'na bir mektup gönderdiğini ve meclisi görevi bırakma konusuyla ilgili bilgilendirdiğini belirtti.

Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani'nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, görevi bırakacağını duyurdu. Bugün ise Barzani'den istifa haberi geldi.

TÜM KAZANIMLARINI KAYBETTİ

Barzani, kontrolünde tuttuğu 75 bin Kilometrekare toprağın 40 bin Kilometrekaresini kaybederek 2014 yılı öncesi sınırlarına döndü.

Bu şekilde Barzani yönetimi, terör örgütü DEAŞ’tan aldığı başta Kerkük olmak üzere tüm toprakları kaybetmiş oldu ve eski sınırlarına döndü.

BARZANİ'DEN SONRA NE OLACAK?

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelede ABD ve koalisyon ülkelerin desteğinde büyük bir itibar kazanan Barzani’nin Peşmerge birlikleri de Irak ordusu ve İran destekli terör örgütü Haşdi Şabi karşısında hezimete uğrayarak kontrolünde tuttuğu tüm topraklardan çekilmesi iktidarınıda bitirdi.

Barzani'nin görevi bırakması sonrası, bölgedeki en güçlü siyasi hareketler olan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Komel İslam Partisi ve Goran Hareketi meclise yeni bir yapının kurulmasını önermesi bekleniyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, muhalif partiler başkanlık sisteminin lağvedilmesini önerecek ve koalisyon ağırlıklı bir yönetim sistemine geçmek isteyecek.

TALABANİ AİLESİ İKTİDARA YAKIN

Kerkük'den çekilerek bölgeyi Irak güçlerine devreden Talabani ailesi yani Kürdistan Yurtseverler Birliği partisi ise geçtiğimiz haftalarda Barzani'nin görevi bırakmaması halinde Süleymaniye merkezli altarnatif bir hükümet oluşturacağı konuşuluyordu.

Bağdat kulislerinde konuşulan bu iddia Barzani yönetimini baskı altına almak olarak yorumlansa da Talabani'ye bağlı Peşmerge güçlerinin Irak güçlerine karşılık vermeden geri çekilmesi, Talabani ailesinin Irak Bölgesel Kürt Yönetimi iktidarına gelmek istediği şeklinde yorumlanabilir.

Barzani'nin görevi bırakası ile geçtiğimiz ay vefat eden eski ırak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu Kubat Talabani'nin Barzani'nin yerine geçmesi düşünülüyor.

BÖLGEDE İRAN'NIN ROLÜ

Barzani yönetiminin Türkiye ile Referandum'dan önce 7 Milyar dolar değerinde ihracat payı vardı.

Bu rakam Barzani iktidarının devrilmesi ile yok olabilir. Keza, Irak hükümetinin alternatif Ovaköy sınır kapısı ve boru hattı projeleri yıllık 7 Milyar doları karşılayacak bir potansiyeli içermiyor.

Talabani yönetiminin İktidara gelmesi Kürdistan Yurtseverler Birliği ile İran ortaklığı baz alındığında, 2003 yılındaki ABD işgali ile İran eksenine giren Irak merkezi hükümeti gibi Kuzey Irak Kürt yönetimi'nin İran etkisine girmesine yol açabilir.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr