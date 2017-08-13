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Kuzey Irak'ta 2 ABD askeri öldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarda iki ABD askerinin öldüğü, beşinin yaralandığı bildirildi

13 Ağustos 2017 Pazar 19:02
Kuzey Irak'ta 2 ABD askeri öldü

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Irak'ta 13 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda iki ABD askeri hayatını kaybetti, beşi yaralandı.

Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı Korgeneral Steve Townsend de yaptığı yazılı açıklamada, "DEAŞ karşıtı tüm koalisyon, bu kahramanlar için en derin taziyelerini sunmaktadır." ifadesi kullandı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 19:02
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  • Mustafa Mustafa 59 dk önce
    Güzel haber....zalimler için yaşasın CEHENNEM...
  • 1453Bayram 1453Bayram 1 sa önce
    Elhamdülillah.!!
  • Tum emperyalist sömürgecilerincanları cehenneme...Tum emperyalist sömürgecilerincanları cehenneme...1 sa önce
    Ateşleri bol osun. AMEN...
  • Yılan cabbar. Yılan cabbar. 1 sa önce
    Üzüldüm.Neden hepsi ölmemiş.
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