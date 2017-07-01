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Kuzey Irak'a hava harekatı! Teröristler öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristler hava harekatıyla öldürüldü.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:38
Kuzey Irak'a hava harekatı! Teröristler öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki saldırı hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyon esnasında insansız hava aracı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Ora bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist tespit edildi.

Teröristler, bölgeye düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:38
  1. kuzey ırak
  2. savaş uçağı
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti14 dk önce
    İnsansız hava araçları Anka B uydudan yönetimi ve silahlanması hertürlü havada görüntü alan radarı ile Bayraktar Tb2 silahlı İHA ile Gebertiyon terörüslerin haberinde sıklıkla almak istiyoruz biline bu insansız hava araçlarımız silahlı olanları daha fazla uçurum ve uzaktan kumanda ile vurun
  • vatansevervatansever22 dk önce
    Elleriniz dert gormesin!!helal olsun aldiginiz maaslar.
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