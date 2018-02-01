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Kuzey Irak'a hava harekatı: 49 terörist öldürüldü

TSK'nın K.Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonda 49 terörist etkisiz hale getirildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 08:46
Kuzey Irak'a hava harekatı: 49 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 29 Ocak 2018 tarihinde Irak Kuzeyi Asos/Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine icra edilen iki ayrı hava harekâtı ile ilgili olarak, bölgeden elde edilen bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 49 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. " denildi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 08:46
  1. kuzey ırak
  2. PKK
  3. hava harakatı
  • Kenan TürkmenKenan Türkmen17 dk önce
    Güzel haber
  • AkınAkın53 dk önce
    Sabah sabah böyle güzel haberler beni mutlu ediyor. Allah'ım leş sayılarını artırsın
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