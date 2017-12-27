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Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17'ye ulaştığını bildirdi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:13
Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17'ye ulaştığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine dün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi verildi.

Hava harekatında, ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Böylece hava harekatı düzenlenen bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17'ye ulaştı.

AA

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:13
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. TSK
  3. Irak
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Vurun Yigitler Vurun Sizin Allahiniza gurban
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Hepside Geberecekler. Hiç Şüphesiz.

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