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Kuzey Irak Kürt yönetimi İran'a Nota verdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), İran ordusunun sınır bölgesini bombalaması üzerine İran'ın Erbil Başkonsolosu Murtaza İbadi'yi çağırarak nota verdiği bildirildi.

04 Temmuz 2017 Salı 19:43
Kuzey Irak Kürt yönetimi İran'a Nota verdi

IKBY'den yapılan yazılı açıklamada, İran ordusunun Erbil kentine bağlı sınır bölgelerini bombalaması kınanarak Tahran'a, IKBY topraklarını bombalamayı ve sivil insanlara karşı yapılan saldırıları sonlandırma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "IKBY hükümeti, İran'ın Erbil Başkonsolosu Murtaza İbadi'yi çağırdı. Tahran'a ulaştırması için kendisine bir nota verildi. Notada, İran güçleri tarafından yapılan bombardımanın kabul edilmeyeceğine işaret edildi." ifadelerine yer verildi.

İran ordusu tarafından dün, IKBY'nin Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık Balekayeti bölgesini obüs atışlarıyla bombalaması sonucu bir sivil yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:43
  1. Tahran
  2. İRAN
  3. İran ordusu
  4. IKBY
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