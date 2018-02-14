THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kuzey Ege'de lodos fırtınası etkisini gösteriyor

Kuzey Ege'de öğlen saatlerinde başlayan lodos kuvvetini arttırarak devam ediyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 20:34
Kuzey Ege'de lodos fırtınası etkisini gösteriyor

Edremit Körfezi'nde öğlen saatlerinde 40 kilometre hızla başlayan Lodos, şiddetini arttırarak saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkarak fırtına şeklinde esiyor. Lodos nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluşuyor. Fırtına şeklinde esen lodosun etkisiyle 2-3 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar oluşturuyor. Bazı vatandaşlar bu anı cep telefonları ile fotoğraf çekerek belgelerken bazı vatandaşlar ise sahile vuran dalgalar nedeniyle oluşan su taneciklerinin altında durarak ıslanıp eğlenmeyi tercih etti. Özellikle sahil şeridindeki ev ve iş yerlerini olumsuz etkileyen lodos fırtınası, Edremit ilçesinin Altınoluk, Akçay, Güre ve Ayvalık'ın Cunda Adası kordonunda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 20:34
  1. Kuzey Ege
  2. lodos fırtınası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli'de terör operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
    1. Tunceli'de terör operasyonu: 5 kişi..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuray..
    3. Amerika ve Rusya'dan BMGK'da Suriye..
    4. Esed rejiminin Dışişleri Bakan..
    5. Doğu Karadeniz’de terör örgütü PKK’ya..
    6. Numan Kurtulmuş: Yakında diz..
    7. Atletico Madrid'in hisselerinin yüzde..
    8. Trabzonspor'da Burak sevinci!
    9. Bozdağ: ABD, Türkiye'yi oyalamaktan..
    10. Utah Jazz hız kesmiyor
    11. ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar..
    12. Birbirlerine girdiler… BMGK’da soğuk..
    13. Ersan İlyasova'dan Pistons'a karşı 19..
    14. Cedi Osman galibiyete pay sağladığı..
    15. Almanya Kış Olimpiyatlarında..
    16. UEFA'dan Sarvan'a görev
    17. İstanbul'daki EDS'ler yenilendi
    18. İran: Amerika DEAŞ'lıları helikoptere..
    19. Hatay'da akıl almaz kaza! Gören..
    20. Çok konuşulacak iddia… ‘ABD..
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    AVM'de şoke eden görüntü! Sosyal medyayı salladı...
    AVM'de şoke eden görüntü! Sosyal medyayı salladı...