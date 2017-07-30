Kuyuya düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Kızılhisar köyü yakınlarında bulunan 92 yaşındaki Dursun Özkul, su kuyusu yanında bulunduğu esnada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. Su kuyusuna düşen yaşlı adamı bir süre sonra fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla yaşlı adamı kuyudan çıkardı. Yaşlı adamın kuyudan çıkarılması sonrası olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Yaşlı adamın cesedi yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.