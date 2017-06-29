Kuyuya düşen 2 yaban domuzu kurtarılarak doğaya salındı

Sandıklı ilçesine bağlı Arızlar köyünde yaklaşık 1 hafta önce 4 metrelik su kuyusuna düşen 2 domuz için AKUT kurtarma operasyonu düzenledi. Köylülerden gelen ihbar üzerine harekete geçen 8 kişilik AKUT ekibi yaklaşık 1 saat süren bir operasyonun ardından yaban domuzlarını düştükleri kuyudan halatlar yardımı ile kurtararak doğaya saldılar.

Diğer yandan, 1 haftadan bu yana kuyuda olan yaban domuzlarının açlıktan ölmemesi için yiyecek attıkları da öğrenildi.