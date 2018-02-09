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Kuytul'dan FETÖ'cü siteye röportaj!

BAE destekli FETÖ'cü siteye konuşan Semra Kuytul, şok edici açıklamalarda bulundu. Kuytul, İslami kesimden görmedikleri desteği Sol kesimden gördüklerini söyledi.

09 Şubat 2018 Cuma 15:33
Kuytul'dan FETÖ'cü siteye röportaj!

Semra Kuytul, eşinin tutuklanmasıyla sonuçlanan serüveni FETÖ'cü siteye verdiği röportajda anlattı. Kuytul, İslami kesimden görmedikleri desteği Sol camiadan gördüklerini söyledi. Bu açıklama, FETÖ'ye yönelik operasyonların sıklaştığı dönemde, örgütün ileri gelenlerinin açıklamalarını akıllara getirdi.

Türkiye'de hükümetin en özgürce eleştirilebildiği bir dönemde eşinin tutuklanmasını hükümete yönelik eleştirilerine bağlayan Kuytul, "Tenkitten rahatsız oluyorlar, yaralanmak istemiyorlar, muhtemelen oy kaybetmek istemiyorlar. Ama doğruların da konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Hocaefendi’nin bu konuda hiçbir zaman geri adımı olmaz." dedi. 

Hükümeti din düşmanlarının maşası olarak suçlayan Kuytul, "Bu operasyonun bir diğer sebebi de Hocaefendi’nin Tevhid meselesini, yani Allah’ın dünyasında Allah’ın dediği olmalı konusunu gündeme getiriyor olması, bunu çok açık net bir dille sürekli anlatıyor olması şu anda sistem içerisinde olup da bundan rahatsız olan birtakım kesimleri ciddi manada rahatsız ediyor. Allah’ı, Müslümanları sevmeyen kesimler. ‘Derin bir dinsiz komite’den bahsetmişti Hocaefendi daha öncesinde. Bizim bu yönümüzden, Tevhid’i anlatıyor olmamızdan rahatsız olan bir kesim olduğu da gerçek. Dolayısıyla hükümet şu anda tenkitlerimizden hoşlanmadığı için mi üzerimize geliyor yoksa bizim ona yaptığımız tenkitleri bahane ederek birileri onu bizim üzerimize mi salıyor?" skandal bir iftiraya imza attı. 

Muhabirin, "Yani ‘birileri hükümeti bir araç olarak kullanıyor olabilir’ diyorsunuz?" sorusu üzerine Semra Kuytul, "Olabilir. Bu da ihtimal dahilinde." ifadelerini kullandı. 

BU SUÇLAMALAR TANIDIK

Alparslan Kuytul'un 15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir" sözleri dikkat çekmişti. 

Bu ve buna benzer skandal açıklamarı sebebiyle Kuytul hakkında İslami camia her zaman tepkiliydi.

Devletin FETÖ'ye yönelik operasyonların sıklaştığı bir dönemde, FETÖ'cü hainler desteği Sol camiada aramış ve "İslami camiadan görmediğimiz desteği onlardan görüyoruz." benzeri açıklamalar yapmışlardı. 

Hükümetin, FETÖ ağzıyla konuşan Kuytul ve cemaatine yönelik operasyon başlatmasının ardından Kuytul'dan da bu tarz bir açıklama gelmesi ve bu röportajın FETÖ'cü siteye verilmesi, akıllara "Kuytul ve avanesinin FETÖ ile ilişkisi var mı?" sorusunu getirdi. 

DESTEK BAE'DEN, GENEL YAYIN YÖNETMENİ FETÖ'DEN

Kuytul'un röoprtaj verdiği Ahval News'in kurulması için gereken maddi desteği Birleşik Arap Emirliklieri (BAE) sağladı. Sitenin genel yayın yönetmenliğine daha önce FETÖ'nün finansörü Akın İpek'in sahibi olduğu Bugün Gazetesinin yazarı Yavuz Baydar getirilirken, Türkçe bölümünün başına yine daha önce aynı medya grubunun bir diğer gazetesi olan Millet'te yazan Ergün Babahan getirildi. Ahval News'ün İngilizce editörü ise daha önce ‘Fetullah Gülen Cemaati üyesi' olduğunu söyleyen ve FETÖ ilişkili Haberdar sitesinin Washington temsilciliğini yürüten İlhan Tanır getirildi. Sitenin Arapça kısmının sorumlusu ise İbrahim Ghassan…

Sitenin Türkçe sayfasında 17/25 Aralık sürecinin akabinde Ak Parti'den istifa eden eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay gibi muhalif isimlerin yazıları ve Sezin Öney, Taner Akçam, Maya Arakon ve Esra Tüzün gibi isimlerin de haber ve yazıları dikkat çekiyor. Haberlerde ağırlıklı olarak Rıza Zarrab davasına odaklanılırken, kullanılan muhalif dil de ayrıca dikkat çekiyor.

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 15:33
  1. Alparslan Kuytul
  2. Semra Kuytul
  3. Furkan Vakfı
  4. Ahval News

YORUM YAZ

  • Ahmet KoçakAhmet Koçak2 sa önce
    ALLAH ,ın c.c nizamını ve tevhidi böyle mi getireceksiniz.nasıl yapıcı ve kucaklayıcı icraatlarınız var.sizin düşüncenizi milyonlar mı destekliyor.güzel insan yetiştirin,bunların yerine onlar geçsin.kalem kırıldı,afrine gömüleceksiniz demekle islamı ve tevhidi gönüllere kazıyamazsınız.
  • mustafamustafa2 sa önce
    Nihayet fetönün bir köpeği daha tutuklandı..Geç de olsa bir pislikten daha kuytulduk.
  • Vatan severVatan sever2 sa önce
    Hadi ordan sizin islamla hiç alakanız yok sen git evinde otur sen şeriatı yaşıyormusun gidiyorsun kadın başına konuşma yapıyon sizler kimin ajanısınız.
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