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Kuytul grubu, keşke cemaat olsaydı!

Gazetemiz yazarı Ali Karahasanoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında Alparslan Kuytul grubuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

02 Şubat 2018 Cuma 14:53
Kuytul grubu, keşke cemaat olsaydı!

İşte Karahasanoğlu'nun söz konusu yazısı:

Müslümanların dinî ibadetleri yasaklanırken..

Namaz kılmaları engellenirken..

Başlarını örtmeleri, okullardan atılma sebebi yapılırken..

“Müslümanların faaliyetleri yasaklandı” diyemeyenler..

Şimdi..

Adana’da kurulu, cemaatten çok siyasi parti gibi faaliyet süren..

Ama her yaptığı açıklamada duvara toslayan bir gruba yönelik operasyonu “Bir cemaatin daha faaliyetleri yasaklandı” başlığı ile haberleştirmişler..

Kim mi?

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 14:53
  1. Alparslan Kuytul
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