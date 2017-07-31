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Kuyrukta daraldılar

Edirne’de yeniden yapılandırılan borçlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Gelir Vergisinin taksit ödemeleri için vergi dairelerinde son gün kuyruklar uzadıkça uzadı. Kuyrukta uzun süre bekleyen vatandaşlar, adeta sıkıntıdan daraldılar.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:20
Kuyrukta daraldılar

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun kapsamında vergi borçlarını yapılandıran vatandaşlar vergi dairelerine akın ediyor. Taksit ödemesini son güne bırakan vatandaşlar, Edirne’de Kırkpınar ve Arda Vergi Dairelerinde veznede uzun kuyruklar oluşturdu.

Vergi dairelerindeki memurların gece yarısına kadar mesai yapacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:20
  1. Edirne
  2. Kırkpınar
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