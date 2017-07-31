Kuyrukta daraldılar

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun kapsamında vergi borçlarını yapılandıran vatandaşlar vergi dairelerine akın ediyor. Taksit ödemesini son güne bırakan vatandaşlar, Edirne’de Kırkpınar ve Arda Vergi Dairelerinde veznede uzun kuyruklar oluşturdu.

Vergi dairelerindeki memurların gece yarısına kadar mesai yapacağı öğrenildi.