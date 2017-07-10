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Kuyruklarına basınca ses Avrupa'dan geldi!Büyükada operasyonuna...

Büyükada'daki aktivist toplantısında gözaltına alınanlara terör yuvası haline gelmiş Belçika'nın başkenti Brüksel'den destek geldi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 19:54
Kuyruklarına basınca ses Avrupa'dan geldi!Büyükada operasyonuna...

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarın ardından, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de aralarında bulunduğu 8'i Türk, 1'i Alman ve 1'i İsveç uyruklu olmak üzere toplam 10 kişi Büyükada'da yaptıkları toplantı esnasında gözaltına almıştı.

Soruşturmanın, Terörle Mücadele Şubesi'ne devredilmesinin ardından Avrupa ülkelerinden tepkiler gelmeye başladı.

BRÜKSEL'DE KAFESLİ EYLEM

Son olarak Uluslararası Af Örgütü Belçika Direktörü Philippe Hensmans, İdil Eser'in gözaltına alınmasını protesto etmek için Brüksel'deki Türk Büyükelçiliği önünde kendini demir kafese kitleyerek eylem yaptı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 19:54
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  • Fütursuzca Fütursuzca 56 dk önce
    Kuyruk'larını kesmek lazım...
  • abdoabdo1 sa önce
    gelde burada kafese kilitle kendini sıkıyorsa
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