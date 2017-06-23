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Kuyruk acısı olan Almanya Erdoğan'a kin kustu!

Eylül ayında seçimlerin düzenleneceği Almanya'da, kampanya Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yürütülüyor.

23 Haziran 2017 Cuma 19:36
Kuyruk acısı olan Almanya Erdoğan'a kin kustu!

Almanya'da Eylül ayında parlamento seçimleri yapılacak.

Seçimlerde, Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Partisi'nin adayı Martin Schulz Başbakanlık için yarışacak.

ORTAK HEDEFLERİ ERDOĞAN

16 Nisan sürecinde açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı açıklamalar yapan Schulz ve Merkel, seçim günü yaklaştıkça hamlelerini sıklaştırıyor.

45 DAKİKALIK BELGESEL

Almanya'nın son hamlesi ise; devlet televizyonunda yayınlanan 45 dakikalık Erdoğan belgeseli oldu.

Devlet televizyonu ZDF'de yayınlanan belgeselde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan nefret açık bir şekilde ortaya kondu.

"ÖZEL HAYATI HAKKINDA..."

Erdoğan'ın kapalı bir kutu olarak nitelendirildiği belgeselde, Cumhurbaşkanı hakkında şu ifadeler kullanıldı; "Batılı istihbarat birimleri bile bu adamın özel hayatı hakkında çok az bilgiye sahip. Erdoğan’ın her gün kilo sorunu yaşadığı gerekçesiyle sabah erken saatlerde spor yaptığı söyleniyor. Cumhurbaşkanı katı kuralları olan bir hayat sürüyor; Cuma namazına gidiyor, Ramazan'da oruç tutuyor, sigara içmiyor ve asla alkol almıyor."

ALMANLAR İSTEDİ, ALMAN SOYTARISI CAN DÜNDAR KİN KUSTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret saçılan belgeselde, Türkiye'den kaçan ve Alman sarayında soytarılığa başlayan Can Dündar'ın açıklamalarına da yer verildi.

Dündar, Almanların istediği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu açıklamalar yaptı.

 

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 19:36
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  • vatandasvatandas8 dk önce
    Almanya daki vatandaşlarımız oylarinizi kullanmayın bu hain ab ve abd yatıp kalkıp bize saldiriyor tabi icimizdekilerden de destek alıyor allahım tuzakların i başlarına yiksin
  • yozgatlı yozgatlı 19 dk önce
    ALLAH Celle Celâluh Receb Tayyib Erdoğan'ı Dünyada ve Âhirette Ebediyyen Korusun. Yâ RABBÎ Âmîn. Allah Celle Celâluh bütün külli Zalimleri ve Ğayrimüslümleri birbiri'ne Düşürsün Âmîn.
  • Temel(Karadenizli dir da)Temel(Karadenizli dir da)26 dk önce
    Alman köpeklerin, feto domuzunun, chp itinin, hdpkk fahişelerinin CANLARI CEHENNEME. Topunuz da soysuz, nursuz, uğursuz laşe'lersiniz. PİSLİKLER.
  • Galip BarutGalip Barut31 dk önce
    Kahrolun NAZİ DÖLLERİ.KAHROLSUN FAŞİST NAZİ ALMANYA...
  • MehmedMehmed49 dk önce
    Saldırın bakalım Haçlı zihniyeti Sizler salladıkça bizim Erdoğan'a olan sevgimiz artıyor devam edin atış serbest nereye kadar atacaksınız bakalım.....
  • TuranTuran1 sa önce
    Başınıza Erdoğandan büyüktaş düşsünyavrumDeutschlandErdoğandankorkuyorintikamaldığıadam da cancikyanikancik kimlerlemuhattapterörist pkkve fetonun ortak köpeğimerkelindostları
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