Kuyruğunu kıstıran teröristbaşı Avrupa'ya kaçtı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geri sayıma geçmesiyle birlikte Afrin'i ilk terk eden teröristbaşı Salih Müslim oldu.15 Ocak 2018 Pazartesi 09:01
Cumhuburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra Afrin operasyonu için son hazırlıklarını yapmayan başlayan Mehmetçik, teröristlere korku saldı.
DİRENECEKLERMİŞ
Afrin harekatının gündeme gelmesiyle birlikte soluğu Avrupa'da alan teröristbaşı Müslim">Salih Müslim, bölgede direniş olacağını söyledi.
KAÇARKEN GÜLDÜREN TEHDİT
Türkiye'nin Afrin'de "Sert kayaya çarpacağını" ifade eden Müslim, Afrin'i savunmaktan başka çarelerinin olmadığını sözlerine ekledi.