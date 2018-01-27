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Kuyruğu dik tutma çabası: YPG'den Erdoğan'a komik cevap!

Afrin'de sıkışınca 'gelin bizi kurtarın' çağrısı yaparak Esed'e yalvaran YPG, Erdoğan'ın Münbiç sinyali karşısında tehditler savurdu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 01:29
Kuyruğu dik tutma çabası: YPG'den Erdoğan'a komik cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Irak sınırına kadar gideriz" açıklamasına YPG'den komik bir açıklama geldi.

ŞİMDİDEN MÜNBİÇ KORKUSU SARDI

SDG adı altında faaliyet gösteren terör örgütü YPG'nin elebaşlarından Redur Helil, Reuters'a verdiği demeçte, aklınca Türkiye'yi tehdit ederek "Eğer Erdoğan savaşı yaymayı denerse bunun uygun karşılığını alır" dedi.

SIKIŞINCA ESED'E YALVARDILAR

YPG'li teröristin bu sözleri, akıllara önceki akşam Afrin Kantonu'nun Esed rejimine "Afrin'e gelin, bizi kurtarın" şeklindeki açıklamasını getirdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Münbiç'in teröristlerden temizlenmesi arından harekatın hedefini açıklayan Erdoğan "Irak sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 01:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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