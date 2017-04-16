Kuvvet Komutanları oylarını kullandı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu kullandı.
Çolak, Çankaya İlkokulundaki 1142 No'lu sandıkta oyunu kullandıktan sonra sandık görevlileriyle tokalaştı ve okuldan ayrıldı.Orgeneral Ünal
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal da oyunu kullanmak üzere eşi Leyla Ünal ile Çankaya İlkokuluna geldi.
Ünal, 1150 No'lu sandıkta oyunu kullandıktan sonra sandık görevlileriyle tokalaştı ve okuldan ayrıldı.Oramiral Bostanoğlu
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu da anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu kullandı.
Bostanoğlu, eşi Belgin Ergenç Bostanoğlu ile Çankaya İlkokulu'ndaki 1149 No'lu sandıkta oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.
Kaynak: AA