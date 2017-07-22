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Kuveyt'ten Suriye katili Hizbullah'a uyarı!

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, "Kuveyt, söz konusu partinin (Hizbullah'ın) hükümetin bileşenlerinden birisi olması nedeniyle Lübnan hükümetini, Hizbullah'ın sorumsuz davranışlarını durdurması için yükümlülüklerini yerine getirmeye ve caydırıcı önlemler almaya çağırıyor" dedi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:33
Kuveyt'ten Suriye katili Hizbullah'a uyarı!

El-Enba gazetesinin haberine göre, Kuveyt Dışişleri Bakanlığının Lübnan Dışişleri Bakanlığına gönderdiği yazıda, "Kuveyt, söz konusu partinin (Hizbullah'ın) hükümetin bileşenlerinden birisi olması nedeniyle Lübnan hükümetini, Hizbullah'ın (ülkenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden) sorumsuz davranışlarını durdurması için yükümlülüklerini yerine getirmeye ve caydırıcı önlemler almaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Yazıda, mahkemenin kararında Hizbullah'ın, Kuveyt devletine karşı ülkede saldırılar düzenlenmesi için "Abdali Hücresi" adına casusluk yapma işlerine karıştığının, toplantıları koordine ettiğinin, para ödemesinde bulunduğunun, Lübnan topraklarında kullanılmak üzere silah ve iletişim cihazları temin ettiğinin belgelendiği kaydedildi.

Tüm bunların Kuveyt'teki temel sistemlerin gayrimeşru yöntemlerle yıkılması ve devletin ekonomik ve sosyal sisteminin zorla ele geçirilmesi amacıyla yapıldığının ve mahkeme kararının da Hizbullah'ın söz konusu işlere karıştığını ispatladığının ifade edildiği yazıda, Kuveyt hükümetinin, Hizbullah'ın davranışlarını ülkenin güvenliği ile istikrarına yönelik tehdit ve ülkenin iç işlerine açıkça ve tehlikeli bir müdahale olarak gördüğü belirtildi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, çarşamba günü "Abdali Hücresi" davasından hüküm giyen firari sanıklardan 16'sının fotoğraflarını yayımlayarak, vatandaşlardan görülmeleri halinde ihbar etmelerini istemişti.

Kuveyt İstinaf Mahkemesi, 21 Temmuz 2016'da düzenlenen duruşmada, kamuoyunda "Abdali Hücresi" adıyla bilinen davada yargılanan sanıklardan 1'inin idamına, 1'inin müebbet hapsine, 5'inin 15'er yıl hapsine karar vermiş, 5'ini de para cezasına çarptırmış, 13 sanığın ise beraatına hükmetmişti. Söz konusu davada gıyabi yargılanan ve Ocak 2016'daki duruşmada hakkında idam kararı verilen İranlı sanığa ilişkin herhangi bir karar çıkmamıştı.

Kuveyt Temyiz Mahkemesi de 18 Haziran'da düzenlenen duruşmada, söz konusu sanıklardan biri hakkındaki idam kararını müebbet hapse çevirirken, daha önce beraatına hükmedilen 13 sanığa 10'ar yıl hapis cezası vermişti.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, 13 Ağustos 2015'te Abdali bölgesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiğini belirtmiş, silahların, üzerine beton dökülmüş derin bir çukura saklandığını açıklamıştı.

İran, Kuveyt'te "Abdali Hücresi" ismiyle yürütülen davaya ülkesinin isminin karıştırılmasından rahatsızlık duyduğunu açıklamıştı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:33
  1. Kuveyt Temyiz Mahkemesi
  2. Hizbullah
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