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Kuveyt'ten Mescid-i Aksa'nın kapatılmasına kınama

Kuveyt, Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasını kınayarak, bunun dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırttığını belirtti

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:29
Kuveyt'ten Mescid-i Aksa'nın kapatılmasına kınama

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın, bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail'in Aksa'yı ibadete kapatması kınanarak, bunun dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırttığı belirtildi.

Dışişleri kaynaklarının, "Aksa'nın kapatılmasının, ibadet özgürlüğünün ihlali olduğunu ve İsrail'in, Aksa ve Kudüs'ün statüsünü değiştirme çabalarının kabul edilemeyeceğini" kaydettiği aktarılarak, uluslararası topluma Aksa'yı ibadete açması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunduğu duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisi dün sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün dün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

İsrail polisi ayrıca Aksa'nın da içinde bulunduğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesini ve çevresindeki yolları da giriş çıkışa kapatmış, şehrin çevresinde bulunan Filistinlileri de uzaklaştırarak surların 100 metre kadar ilerisine demir barikatlar kurmuştu.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar üzerine Harem-i Şerif'i kapatmasının ardından yüzlerce Filistinli cuma namazını Eski Şehir surlarının dışında kılmıştı.

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:29
  1. İsrail
  2. AKSA
  3. İsrail polisi
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