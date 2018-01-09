Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kuveyt'ten körfez kriziyle ilgili flaş açıklama

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Körfez ülkeleri arasındaki yakınlığın yeniden sağlandığına ilişkin işaretlerin görüldüğünü belirtti.

09 Ocak 2018 Salı 17:09
Kuveyt'ten körfez kriziyle ilgili flaş açıklama

Ganim, meclisin olağan oturumunda yaptığı konuşmada, Körfez ülkelerinin birlik ve beraberliğinin önemine değindi.

Kuveyt'in 1990 yılında Irak'la yaptığı savaşı hatırlatan Ganim, ülkenin kurtuluşunda her bir Körfez ülkesinin rolünün olduğunu dile getidi.

Meclis Başkanı Ganim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Körfez birliği sarsılmayacak, gücü azalmayacak, aralarındaki bağlar kopmayacak. Oluşan birtakım anlaşmazlıklar kısa sürede kardeşlik duygusuyla aşılacak, sevgi ve samimiyet hisleriyle temizlenecektir. Körfez ülkeleri arasındaki yakınlığın yeniden sağlandığına ilişkin işaretler görülmeye başlandı."

Körfez krizinin çözülmesine ilişkin iyimser olduğunu vurgulayan Ganim, "2017 yılı sona ermeden Körfez Zirvesi düzenlendi. Birkaç gün önce Körfez Ulusları Kupası sona erdi. Şimdi de buradayız." diye konuştu.

Ganim, bu tür aile ruhunu ve Körfez bağlarını ifade eden kardeşlik faaliyetleriyle bir araya gelindiğine dikkati çekerek, bu etkinliklerin çeşitli münasebetlerle düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dönem başkanlığının yanı sıra söz konusu krizde ara buluculuk rolünü üstlenmişti.

Bu süreçte, 5 Aralık'ta düzenlenen 38. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne üst düzey isimlerden sadece Katar ve Kuveyt liderleri katılmıştı. Körfez ülkeleri meclis başkanları ise dün 11'incisi düzenlenen toplantıda bir araya gelmişti. Kuveyt ayrıca 22 Aralık-5 Ocak arasındaki 23. Körfez Ulusları Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:09
  1. Kuveyt
  2. Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim
  3. Körfez ülkeleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamaney'den protestocu ayrımı: Haklı talepler ve...
    1. Hamaney'den protestocu ayrımı: Haklı..
    2. İntihar saldırısı: 6 ölü, 17 yaralı
    3. Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat..
    5. Japon astronotun uzayda boyu 9..
    6. Fındıkta TSK sevinci
    7. 'Terör tarihinde yeni bir sayfa, her..
    8. Minübüs alev alev yandı! 7 yaralı
    9. Fas o toplantı için harekete geçiyor
    10. Yunanistan'a kaçarken ölümden döndüler
    11. İHH uyuşturucu ile mücadele başlattı
    12. Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni..
    13. 50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    14. Kilosu 1 lira 80 kuruşa kadar düştü
    15. Kuzey Kore'den yeni tehdit:..
    16. CHP'nin İstanbul adayları belli oldu
    17. Yemen'de patlama: 3 kişi hayatını..
    18. Kırklar Dağı'ndaki konutların yıkımı..
    19. İstanbul'da sahte içki üreten şebekeye..
    20. Toplu taşımada gece mesaisi başlıyor
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı
    Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı