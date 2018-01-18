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Kuveyt'ten İspanya'ya ambargo geldi

Kuveyt'in Batı Nil virüsü nedeniyle İspanya'dan tüm kanatlı canlı hayvan ithalatını yasakladığı bildirildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 20:27
Kuveyt'ten İspanya'ya ambargo geldi

Kuveyt Tarım ve Balıkçılık Genel İdaresi, ithalat yasağına ilişkin kararı resmi sosyal medya hesabından yayımladı. Kararda İspanya'dan ithal edilen kanatlı hayvanlarda tespit edilen Batı Nil virüsü nedeniyle bu ülkeden tüm kanatlı canlı hayvan ithalatına yasak getirildiği belirtildi.

Kararda tüm ithal ürünlerin Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün icraatlarına göre Kuveyt Tarım ve Balıkçılık Genel İdaresi'nin yayınladığı şartlara uygun olması gerektiğine dikkat çekildi.

Genel İdare, ayrıca ürünlerden alınacak örneklerin kendi bünyesindeki laboratuvarlarda inceleneceği, veba ve salgın hastalıklar içermesi durumunda kabul edilmeyerek geri gönderileceği uyarısında bulundu.

Batı Nil virüsü, hasta kuşlardan sivrisinekler aracılığıyla insanlara geçebiliyor. Hastalığın daha çok yaşlıları ve bağışıklık sistemi zayıf kişileri etkilediği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 20:27
  1. Kuveyt
  2. İspanya
  3. Batı Nil virüsü
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