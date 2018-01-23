Kuveyt Türk’ten 550 milyonluk ihraç

Bankanın 104 gün vadeli, 350 milyon lira tutarındaki kira sertifikaları 17 Nisan’da ve 120 gün vadeli, 200 milyon lira tutarında kira sertifikaları ise 17 Mayıs’ta anapara ve getiriyle birlikte vadelerinde sahiplerine dağıtılacak.

Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ruşen Ahmet Albayrak, ”Aralık 2017’de Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 5 milyar TL’lik limit dahilinde bu yıl toplam 550 milyon TL tutarındaki ilk ihraçlarımızı gerçekleştirerek yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptık. 2018’de faizsiz fonların büyümesine, kira sertifikasına olan ilginin ve farkındalığın artmasına paralel olarak ihraç hacmimizi yeni sukuk modelleriyle çeşitlendirerek artırmayı planlıyoruz” dedi.