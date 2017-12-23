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Kuveyt Türk’e “En İyi Ar-Ge Merkezi” ödülü

Kuveyt Türk, 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde “Bankacılık ve Finans Sektörü” kategorisinde 4’üncü kez “En İyi Ar-Ge Merkezi” ödülünü aldı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:09
Kuveyt Türk’e “En İyi Ar-Ge Merkezi” ödülü

Kuveyt Türk, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde “Bankacılık ve Finans Sektörü” kategorisinde 4’üncü kez “En İyi Ar-Ge Merkezi” ödülünü aldı. Ankara’da düzenlenen törene Kuveyt Türk adına katılan Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar ödülü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün elinden aldı. Törende ayrıca, Bakan Özlü, Kuveyt Türk Konya Ar-Ge Merkezi’nin sertifikasını Ar-Ge ve Kurumsal Mimari Müdürü Ökkeş Emin Balçiçek’e teslim etti.

TÜRKİYE’NİN HİZMETİNİ SUNUYORUZ

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, Kocaeli ve Konya’da bulunan Ar-Ge merkezlerinde yerli mühendisler tarafından geliştirilen teknolojileri Türkiye’nin hizmetine sunduklarını belirterek, “Ar-Ge ve inovasyonun sadece bankamız için değil, Türkiye’nin geleceği için taşıdığı önemin bilinciyle yeni teknolojiler geliştiriyor, yatırımlar yapıyoruz. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle katılım bankacılığının gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 10:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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