Kuveyt Türk 2017’nin ilk yarısında349 milyon TL kâra ulaştı

Kuveyt Türk Katılım Bankası, 2017 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kuveyt Türk, yılın ilk yarısında net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artırarak 349 milyon TL rakamına ulaştı. Müşterilerinin farklı ihtiyaç ve beklentilerine göre özelleştirilmiş bankacılık, finansman ve yatırım ürünleriyle sektörüne öncülük eden Kuveyt Türk’ün yılın ilk yarısında toplanan fon büyüklüğü, 2016 yılsonuna göre yüzde 14,2 artışla 36,4 milyar TL oldu. Bankanın kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 13,3 artışla 33,9 milyar TL’ye ulaştı. Toplam aktiflerini 52 milyar TL’ye çıkaran Kuveyt Türk, öz varlıklarını ise 4,3 milyar TL’ye yükseltti.

“Hizmet ve süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yılın ilk yarısı verilerine ilişkinyaptığı açıklamada, “2017’nin ilk yarısında net karımızı yüzde 35,9 artırarak büyümemizi sürdürüyoruz. Faizsiz bankacılık ilkemiz doğrultusunda teknoloji odaklı ve inovatif bankacılık anlayışımızla müşterilerimize özellikle dijital kanallarda farklılaştırılmış bir müşteri deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Ayrıca KOBİ ve ticari segment müşterilerimize yönelik leasing, proje finansmanı ve dış ticaret finansmanı alanlarında ürün, hizmet ve süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz” dedi.

“KOBİ’lere desteğimizi artırdık”

Ekonomik aktivitenin canlanmasında önemli bir rol üstlenen Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredileri önemsediklerini vurgulayan Uyan, yılın ilk yarısında KGF mekanizmasını etkin bir şekilde kullanarak KOBİ’lere destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi. Ufuk Uyan, “Yılın geri kalanında da operasyonel mükemmelleşme, dijitalleşme, otomatize edilmiş süreçler ve karar destek sistemleriyle verimlilik odağımızı artıracağız. Belirsizliğini koruyan küresel konjonktüre rağmen 2017 yılının, sektördeki konumumuzu güçlendirdiğimiz ve ekonomimize katma değer sağlamayı sürdürdüğümüz bir yıl olacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.