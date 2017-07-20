Kuveyt, İranlı diplomatları sınır dışı etti

İran basını ise Kuveyt'in İran'daki kültürel ataşeliğini kapattığı öne sürdü. İran merkezli Mehr Haber Ajansı, kapatma kararıyla birlikte Kuveyt yönetiminin İran'ın bu ülkedeki diplomat sayısını da azalttığını duyurdu.

Kararın, İran'ın Kuveyt'teki El Abdali örgütüyle bağlantısı nedeniyle alındığı belirtildi.